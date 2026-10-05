M. Latif Salihoğlu’nun ebedî âleme göçü dolayısıyla, rahmetler dileyerek...

Çalışkan mı çalışkan, güzel insandın, Gayretin var idi, buna şâhidiz. Doğruyu aradın, doğruyu andın, Gayretin var idi, buna şâhidiz. İsmin Latif idi, ona bakarım, Bir garip şâirim, dolup akarım, Yazdığın bilgiler gülce çıkarım, Gayretin var idi, buna şâhidiz. Var git güle güle berzah iline, Orada komşu ol Sultan Gülü’ne, Hakikat çok netçe berrak biline, Gayretin var idi, buna şâhidiz. Zorluydu bugünler, zorluydu yollar, O yüzden çok şaşkın yürüyor kullar, Yürüdüğün zemin bir gülce kulvar, Gayretin var idi, buna şâhidiz. Sessizdi mizacın, ağırdı başın, Doğruya eğildi, doğruya kaşın, Elbet erimesi mukadder taşın, Gayretin var idi, buna şâhidiz. Düşünenler bilir, dünya bir pazar, Her gören yapıyor ona bir nazar, Ceyhûnî garipçe şiirler yazar, Gayretin var idi, buna şâhidiz CEYHÛNÎ / 01.10. 2026

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