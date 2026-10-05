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5 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Topuzun gölgesindeki Nur-1

Mustafa KERTMEN
05 Ekim 2026, Pazartesi
İnsanlık tarihi, en temelinde iki ana unsurun ve zıtlığın mücadelesine sahne olmuştur: Topuz ve nur.

Habil ile Kabil’den başlayan bu kadim kavga, çağlar boyunca farklı kılıklara bürünse de mahiyetini hiç değiştirmemiştir. Bediüzzaman Hazretleri’nin bilhassa bu zamanın şartlarını dikkate alarak “Biz nur talebesiyiz, topuzcu değiliz” hakikatinden mülhem bu iki kavram; gücü, hakikati, yönetimi ve insan ruhunun derinliklerindeki meyilleri simgeler.

Topuzun Hükümranlığı: Zora ve Korkuya Dayanan Güç

Topuz; kesiftir, yoğundur ve kaba kuvveti temsil eder. Zorlukları tatlılıkla değil, baskıyla halletmeyi seçer; kolay olan meselelerde dahi varlığını hissettirmesi, korku salması yeterlidir. Nefse ve duyu organlarına hitap eden, görünür bir nesnedir topuz. İçinde menhus ve meş’um (uğursuz) bir lezzet barındırır.

Topuzu tutan el, zamanla topuzun kendisine dönüşür; hırs ve tahakküm arttıkça o meşum zevk daha da katmerlenir. Sadece insanlar değil; hayvanlar, tabiat ve bütün bir ekosistem bu kaba kuvvetin tezahüründen nasibini alır. Çünkü topuz, yalnızca topuzculara hizmet eder.

Topuz, yapısı gereği hep yukarıda durmak zorundadır. Hükmünü sürdürebilmesi için herkes tarafından görülmesi, bilinmesi ve her an birilerinin tepesine inebileceği hissini canlı tutması gerekir. İnince ne kadar can yakıcı olduğu anlatılmalı; görenler göremeyenlere, korkanlar korkmayanlara aktarmalıdır ki gücün baskıcı etkisi halka halka yayılsın. Böylece insanların kalplerinde bir makam edinir; fakat bu makam sevgiden değil, çaresizlikten ve mecburiyetten kaynaklanan doymak bilmez bir korkudan ibarettir.

Topuz, siyaseti, devleti ve katı gücü temsil eder. Elbette toplumun huzuru, emniyeti ve dış tecavüzlere karşı durabilmesi adına devlet gücü ve müeyyidesi gereklidir; Ehl-i Sünnet anlayışında devlet emniyetin teminatıdır. Ancak bu gücün adalet ve hakikatten kopup sırf güç ve tahakküm aracına dönüşmesi durumunda, her şeyde topuzun o soğuk ve ürkütücü gölgesi sezinlenmeye başlar. Bediüzzaman’ın da belirttiği gibi, ehil olanlar için tecavüzlere sed çekmek adına topuz bir lüzum taşısa da irşad, tebliğ ve gönülleri fethetme yolunda asıl olan nurdur.

Nurun Zarafeti: Özgürlük, Ümit ve İncelik

Topuzun karşısında duran nur ise latiftir, incedir, mutlaktır. Işığıyla girdiği her yeri okşar ve aydınlatır. Karanlığı deler geçer; ulaştığı hiçbir noktada karanlıktan eser bırakmaz. Bir yere nur girdiğinde oraya canlılık gelir, hummalı bir faaliyet başlar. Kuşlardan sineklere, böceklerden bitkilere kadar her zerre hareketlenir; hem kendi varlıklarına hem de onları seyredenlere neşe katar.

Topuz sadece “ânı” hükmü altına alır; gerçi geçmişteki icraatlarıyla hem bugünü hem de geleceği ipotek altına almaya çalışır. Fakat bu durum, korku aracılığıyla duyguların ve aklın felç edilmesinden ibarettir. Nur ise serbesttir, kayıt ve inhisar altına alınamaz. Gücü elinde tutanların topuzun kapsayamadığı, hükmünün geçmediği gizli köşelere —bir röntgen şuaı gibi— sızar.

Nur insanlara korku değil, ümit aşılar. Ümit ise insanın içinde bir bahar havası estirir, içini içine sığmaz kılar. Nur; sivilliği, hakkı ve hukuku temsil eder. Güçten yana değil, haklıdan yana tavır alır. Bediüzzaman Said Nursî’nin vurguladığı gibi; “Hürriyet imanın hassasıdır” (özüdür ve gereğidir). Nur, bu hürriyeti inşa eder.

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