Demokratik, merkezsiz ve dünya çapında hizmet modeli

Günümüz gençliğinin özelliği; baskı ve otoriteyi sevmemesi, özgürlüğüne düşkün, teknolojiye, iletişime ve gelişime açık oluşudur.

Araştırmalara göre Z kuşağı, hiyerarşik yapılar yerine yatay ve ağ temelli ilişkileri tercih ediyor. Zulme ve adaletsizliğe karşı daha duyarlılar.

İnançsızlığın, fıtrata aykırı cereyanların bir çağ yangını haline geldiği günümüzde; rizomik bir hizmet modeliyle dünyanın her yerindeki insanlara -bilhassa gençlere- ulaşabiliriz.

Genç nesillere yapılacak en güzel hizmet onlara, hak, adalet ve haksızlığa karşı çıkma dersleri vermektir. Zorlamayla değil; aklını ikna ve kalbini tatmin eden iman dersleri vermektir.

Müsbet iman hizmetine rizomik bağlantılarla gençliğin dahil edilmesi, tüm insanlığa ümit ışığı olacaktır.

HÜR ÜNİVERSİTE

Said Nursî ferdi, toplumu ve tüm insanlığı ilgilendiren can alıcı meseleleri ele almış, fıtrat ve Kur’ân merkezli çözümler sunmuştur.

İman hizmetini şeyh/şahıs/lider odaklı olmaktan çıkarıp, kitap merkezli yapması dikkat çekici ve özgündür.

Bu yaygın hizmet modeli, insanları belli kalıplar ve normlara boğmadan “hür üniversite” tarzında toplumun her tabakasının temel ihtiyaçları ve anlayışlarına göre ferdleri farklı yönlerden dinamik hale getirmeyi amaçlar.

Belli bir mekâna veya zamana ihtiyaç duyulmaz. Dünyanın her yanında, her an, her zaman ilim öğrenilebilir, iman hizmeti yapılabilir.

RİZOM?

Rizom ya da köksap, yirminci yüzyıl filozoflarından Deleuze’nin, Guattari ile birlikte botanik biliminden ödünç aldıkları bir kavramdır. Rizomik yapı ağacın dikey büyümesi değil, köksaplarının yeraltında yatay gelişmesidir.

Rizom, başlangıcı ve sonu olmayan, ortada şeyler arasında gibi manalar taşıyan anahtar bir kavramdır. Sonsuz sayıda bağlantı içeren ağ şeklindeki bir yapıyı temsil eder.

Rizomik Yapının Özellikleri:

Merkezsizlik: Rizomik yapılar, sabit bir merkeze dayanmaz.

Çoğulluk: Çoklu giriş noktalarına ve ilişkilenme biçimlerine imkân tanır.

Heterojenlik: Farklı unsurların bir arada bulunmasını ve sürekli etkileşim içinde olmasını destekler.

Dönüşebilirlik: Sabit değildir; zamanla değişebilir, gelişebilir ve yeni bağlantılar oluşturabilir.

Kullanıcı odaklılık: Kullanıcıların ihtiyaçlarını merkeze alarak esnek bir hizmet modeli oluşturur.

Dağıtık hizmet modelleri: Merkezî bir yapı yerine, hizmetlerin dağınık bir şekilde sunulması, hizmetlerin daha geniş bir alana yayılmasını sağlar.

Bağlantı kurma: Rizomun herhangi bir noktası istenirse başka bir şeye bağlanabilir. Bu bağlantılar ise çokluk/ çeşitlilik meydana getirir. Bu sayede fikirler birden çok noktada birleştirilir.

Sürekli yenilik ve gelişim: Rizomik yapılar, değişen ihtiyaçlara ve teknolojilere hızla adapte olma kapasitesine sahiptir. Bu, hizmet sektöründe inovasyonun sürekliliğini sağlar. Günümüzde bilginin, öğrenmenin ve bilgi kaynaklarına erişimin nasıl olacağına dair farklı bir bakış açıları geliştirilmektedir. Ömürboyu eğitim, sürekli eğitim gibi.

Hiyerarşisiz iletişim: İletişimdeki hiyerarşik bariyerleri ortadan kaldırır ve tüm tarafların eşit düzeyde katkıda bulunmasını sağlar. Bu, özellikle ekip temelli hizmet sunumunda işbirliğini artırır ve sorunların çözümünü hızlandırır.

YENİ PARADİGMA

Sonuç olarak; rizomik yapı, modern hizmet sektöründe dinamik ve kullanıcı odaklı bir model sunar. Felsefeden edebiyata, dinî hizmetlerden şehir planlamasına, öğrenme modelinden teknoloji ve sinemaya kadar her sahada geliştirmek mümkündür.

Rizomik yaklaşım, geleceğin maddî-manevî hizmet ilişkilerinin temel paradigması olmaya adaydır. Yeter ki gençlere fırsat verilsin, destek olunsun.