23 Haziran, millet iradesinin tamir sürecidir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran’ın demokrasinin ve milletin iradesinin tamir süreci olduğunu belirterek, “Yaptığımız tüm kampanyalar, İstanbullulara anlattığımız tüm çözüm önerilerimiz, sahada, sokakta yaptığımız her şeyin final günü 23 Haziran” dedi.

CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen “Sandık Görevlileri Buluşması”na katılan İmamoğlu, sandık görevlilerinin 23 Haziran seçimlerinin en önemli aktörleri olacağını söyledi. İmamoğlu, 23 Haziran’ın herhangi bir seçim olmadığını ifade ederek, sandık görevlilerine şöyle seslendi; “23 Haziran, elimizden alınan, milletçe emaneti gasbedilen, hukuka aykırı bir kararla Türkiye’nin demokrasi süreci zarara uğratılan bir süreç sonrasında, demokrasinin ve milletin iradesinin tamir sürecidir. Yaptığımız tüm kampanyalar, İstanbullulara anlattığımız tüm çözüm önerilerimiz, sahada, sokakta yaptığımız her şeyin final günü 23 Haziran. Sizler, 23 Haziran’da okul sorumluları, kat sorumluları ya da okullardaki iletişimi sağlayacak olan kişiler olarak, muazzam bir hizmeti yerine getireceksiniz. Türkiye’nin tarihinde, demokrasinin varlığı açısından en tarihi anın şahitleri olacaksınız. Sorumluluk sahibi genç arkadaşlarım, okullardaki mesuliyetlerinizi lütfen harfi harfine yerine getirmenizi istiyorum. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum.’’



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