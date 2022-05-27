27 Mayıs tarihimizin utancıdır

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, her ülkenin, her milletin tarihinde, utandığı, yüzleşmekte zorlandığı, hatırlamak istemediği hadiseler bulunduğunu hatırlatarak, “27 Mayıs 1960 tarihi, Cumhuriyet tarihimizin kara günlerinden biri olarak hafızalarımızda yer alıyor. O günden bugüne devam eden, milleti, milletin kararlarını, ruhunu, iradesini yok sayarak, ‘milletin silahları, teçhizatı ve imkanlarıyla eşkıyayı hükümdar yapma hastalığı’nın mikrobu, ülkemize bulaştırıldı” dedi.

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