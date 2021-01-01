Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

"2020 sadece bizler için değil tüm insanlık için gerçekten yoğun bir yıl oldu ve tüm insanlık için acılarla dolu bir yıl oldu." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşılarda alınan bir mesafe var. Şu anda yaptığımız görüşmeler neticesinde 3 milyon aşı geldi ve bunun serisi devam edecek." açıklamasında bulundu.

"Almanya ile ortak üretim yapılabilir"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Almanya ile yaptığımız görüşmelerde bir ortak üretim meselesi de söz konusu. Bu konuda TÜBİTAK çalışmasını sürdürüyor. Temennimiz odur ki alınan tedbirler sayesinde inşallah 2021 yılı bir düşüş yılı olacaktır."