'35 yıldır böyle sıkıntı yaşamadık'

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Altunhisar ilçesinde çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Çiftçi Hacıali Kirazcı, bakım masraflarını karşılayamadıkları için bahçelerindeki kiraz ağaçlarını kesmek zorunda kaldıklarını belirterek, “35 yıldır gübre ve ilaç bu kadar pahalı olmadı. Ürettiğimiz ürünler yaptığımız masrafı bile karşılamıyor. Bankalara olan kredi borcumuzu ödeyemediğimiz için banka icra yoluyla tarlamızı satıp alacağını tahsil etti. Bu durumda çok çiftçi var. Biz de tarlanın birini bankaya kaptırdık” dedi. 4 ayda 42 bin lira masraf ettiği bahçesinden elde edeceği muhtemel gelirin, maliyeti bile karşılamayacağını öngördüğünü belirten Kirazcı, “Bu şartlarda çocuklarıma bu bahçeyi bıraksam sorun bırakmış olacağım. Onların istikbaliyle oynamak istemiyorum. Çünkü tarımla uğraşırlarsa onlar da benim gibi sıkıntı yaşayacaklar” ifadelerini kullandı.