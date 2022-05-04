6’lı masa huzur ve barışı sağlayacak

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir tv kanalında gündeme dair soruları cevapladı. Altılı masada yer alan partilerden geçmişte sol ile irtibatlandırılan tek partinin CHP olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Diğerlerinin hiçbirisi sol ile ittifak içinde olmamışlar, o istikamette politika yürütmemişler. Onun için vatandaşımız bunu görmesi icap eder. Aslında bu altılı masa Türkiye’de hakikaten huzuru ve barışı sağlayacak olan çok önemli bir kurum, kurumsallaşmadı elbette ama oluşum, çok önemli bir oluşum. Burada da biz özellikle kararlarımızı alırken ittifak için almaya gayret ediyoruz, birlikte çalışmaya gayret ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi

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