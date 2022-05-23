6’lı masa seçimde 6’lı ittifak kurabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Gaziantep mitingi sonrasında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazeteduvar’ın haberine göre, Babacan, “Altılı masa devam ediyor ama sizin de içerisinde bulunduğunuz ya da bulunmadığınız başka ittifak modelleri olabilir mi?” şeklindeki bir soruya, “Bizim şu ana kadar açıklayıp da kendimizi bağladığımız en önemli husus kendi ismimizle seçime gireceğimizdir. Açıkladığımız tek husus bu. Altılı masa altılı bir ittifak da oluşturabilir. İttifak harici başka bir iş birliği de olabilir. Kaldı ki seçim güvenliğiyle ilgili ortak mekanizma kurduk. Altılı masa içindeki partilerle alakalı ayrı bir iş birliği gelişirse onları da değerlendiririz. Biz kapıları kapatmış değiliz. Ama başka bir partinin listesinden seçime gireceğimiz dedikodusunu kesmemiz gerekiyordu. Hiçbir zaman öyle bir niyetimiz olmadı, çok konuşulunca da açıklayalım bitirelim dedik. Kendimiz için o kapıyı kapattık. Ama diğer kapılar açık” şeklinde cevap verdi.

Haber Merkezi