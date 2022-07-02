7000 TL olmalıydı

TBMM, ek 3600 gösterge ve öğrenci affının yer aldığı kanun teklifi görüşmelerini de tamamlayarak tatile girdi. Kanun görüşmelerinde konuşan Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yeni açıklanan asgari ücretin açlık sınırı altında kalmasını eleştirdi.

Gürer, “Asgari ücrette bir düzenlemeye gidildi, altı ay önce belirlenen asgari ücretin ekonomik kriz nedeniyle yetersizliğini iktidar da kabul etti. Altı ay önce yaptığı zamla övünüyordu, altı ay sonra bu zammın düzeltilmesi gerektiği kanısına vardı. 5.500 lira asgari ücret yeni düzenlenen ücret oldu. Ne yazık ki çalışanlar açlık sınırının altında bir ücrete de mahkûm edildiler. Bunun da en az 7.000 lira civarında bir düzenleme olması gerekiyordu” diye konuştu.

Recep Gören - Ankara