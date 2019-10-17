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17 EKİM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

AB Liderler Zirvesi'nde gündem Brexit

17 Ekim 2019, Perşembe 18:16
AB Liderler Zirvesi, üye 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla Brüksel'de başladı.

AB Liderler Zirvesi'nin ilk gününde liderler, genişleme, İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci (Brexit) ve Türkiye başlıklarını görüşecek.

Liderler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetleri ile güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı da ele alacak.

İngiliz hükümeti ile AB arasında bugün sağlanan yeni Brexit anlaşması ışığında ileriki süreci değerlendirecek liderler, son haftalarda yapılan yoğun müzakerelerin sonuçlarını da masaya yatıracak.

Liderlerin dış politika alanında görüşeceği bir diğer başlık, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerinin başlatılması olacak.

"Ayrılık tarihini ertelemeye gerek yok"

AB Komisyonu Başkanlığına seçilen Ursula von der Leyen, zirve öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, İngiltere ile varılan Brexit anlaşmasını olumlu bulduğunu belirterek anlaşmanın İngiliz Parlamentosunda onaylanmasını umduğunu söyledi. 

Mevcut AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de Brexit konusunda, "Anlaşmaya vardıysak, varmışız demektir ve ayrılık tarihini ertelemeye gerek yok. Bu sadece İngilizlerin görüşü değil, aynı zamanda benim görüşüm." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: AB Liderler Zirvesi, Brexit, gündem
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