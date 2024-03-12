Adalet olmadan başarılı olamazsınız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Devletin dini adalettir. Adalet olmadan ne yaparsanız yapın başarılı olamazsınız” dedi.

Babacan, hükümetin ekonomide iyice çuvalladığını ve batırdığını ifade etti. Babacan şunları söyledi: “Bizim yakın çalışma ekibimizden bir arkadaşımızı aldı ekonominin başına koydu. Ne oldu? 10 ay geçti 10 ay. Enflasyon düştü mü, düşmedi. Faiz kat kat arttı mı, arttı. Emeklimiz, çiftçimiz, asgari ücretlimiz geçen seneye göre bu sene çok daha zor durumda mı, öyle. Çünkü ülkenin başındaki insan ‘Önce hukuk, önce adalet’ demedikten sonra, ekonomi yönetiminin başına kimi getirirseniz getirin yapamaz, beceremez, olmaz. 10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirsinler koysunlar bugün ekonominin başına, onlar da beceremez.

HUKUKA, ANAYASAYA BAĞLILIK YOK

Çünkü ülkeyi yöneten, tek imza ile kafasına eseni yapan insanın artık hukuka, anayasaya bağlılığı yok. Onun için üzülerek söylüyorum, olmayacak. İçim yanarak söylüyorum, bunların başarısızlığına sevinme durumumuz olamaz. Çünkü hükümetin başarısızlığı milletimizin sıkıntısı demektir. Milletimizin canının yanması demektir.”

Ankara - Mehmet Kara