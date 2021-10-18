Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kastamonu’da katıldığı 4. olağan il kongresinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. “Adaleti saraylarda aramaya başladık” diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Adalet sarayları inşa ediyor. Adalet sarayda sağlanamaz. Saraylarda oturanlar, biraz sarayın keyfine kapılır; adaleti değil kendi makamlarını düşünmeye başlarlar. Ben ondan korkarım. Kimseyi şahsen itham etmek istemem. Ama adalet hakikaten sarayda aranmaz. Ama bizim, bakın her yerde adalet saraylarımız var. Devlet daireleri ihtişamlı hale geldi. Kapıdan girerken korkuyor. Yani bir adam kapıdan girerken önce düğmesini ilikliyor. Niye? Neyle karşılaşacağını bilmiyor ki. Binaya hürmet gösteriyor. İçindeki muameleyi gördüğü zamanda bin kere lânet ediyor. Siz kendi köşkünüzde otururken bunlarla hiç ilgilenmeyebilirsiniz, ama insanlarımız yaşadıkça bunun ne kadar önemli olduğunu idrak ediyor.”