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2 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Adalet sistemi için turnusol testi

02 Kasım 2023, Perşembe 17:00
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cezaevindeki milletvekili Can Atalay ile ilgili dosyasının Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderilmesiyle ilgili, “Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay üzerinden yürüyen Yargı süreci, Türk Adalet Sistemi için bir turnusol testidir!” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin, oybirliğiyle ‘hak ihlali’ kararı vermesine ve Başkan Zühtü Aslan’ın uyulmadığı takdirde ‘yorum kakafonisi olur’ uyarılarına rağmen ilgili Ağır Ceza Mahkemesi sürüncemede bırakarak hukuksuzluğu uzatma yolunun tercih edildiğini ifade eden Uysal,  “Erdoğan’ın müsaade ettiği kadar hukuk ülkesi’ Türkiye’de doğrudan iktidarın talimat ve gözetimi altında yürüyen bu tür siyasi davalarda mahkemelerin iradesi yoktur ve hiçleşmiştir! ‘Herkes eşittir ama birileri daha fazla eşittir’ anlayışının yansıması olarak Türk yargısının zamana, şartlara ve kişilere göre değişen karar ve uygulamaları Türkiye’nin kamu düzenini tehdit eden en birincil tehlikedir! Şimdi ‘büyük demokrat ve hukuk devleti sevdalısı’ Hukuk’u çürüten Erdoğan, ‘Yeni Anayasa’ yapacakmış! Şair Eşref’in veciz ifadesiyle ‘suları hariç her yeriniz akıyor!” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Adnan Solmaz

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