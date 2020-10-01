UYSAL: KAYIT DIŞI DEVLET DÜZENİ, KEYFî HARCAMALAR VE DENETİMSİZ YÖNETİM ŞEKLİYLE AKP HİÇBİR HEDEFİ TUTTURAMAZ.

YENİ ZAMLAR, İŞSİZLER VE İFLASLAR

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın YEP yorumu: “Kolektif akıl ve liyakati terk eden bir anlayışın bu bakışla getireceği yenilik görünen o ki ‘yeni’ zamlar, yeni işsizler, yeni iflaslar ve kurda yeni rekorlardır.”

O SÖZ HERKESİ DAHA DA ENDİŞELENDİRDİ

“Açıklanan paket, kur, enflasyon ve işsizlik gibi milyonlarca vatandaşımızın canını yakan iktisadî parametrelerle ilgili ciddi hiçbir perspektif sunmazken, Bakanın ‘Kura bakmıyorum’ ifadesi durumun vahameti ile ilgili herkesi daha da endişeye sevk etti.”

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Adaletsizlik sebep, ekonomik kriz netice



DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, ekonomideki kötü gidişata dikkat çekerek, “Adaletsizlik sebep, ekonomik kriz neticedir!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, önceki gün açıklanan ekonomik programı eleştirdi. Açıklama sırasında piyasaların verdiği tepki ve önceki programlarda belirtilen hedeflerden ne kadar uzak kaldığı göz önüne alındığında, ne kadar başarılı olacağını gösterdiğini belirten Uysal, “AKP Genel Başkanı ve Sayın Bakanın kayınpederi Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta 200 baz puan arttırılması ile tevil edilen tezine atıfla; “Adaletsizlik sebep, ekonomik kriz neticedir!” dedi.

Kolektif akıl ve liyakat terk edildi



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Gültekin Uysal, “Kolektif akıl ve liyakati terk eden, ‘yeni’ diyerek kendisini durmadan tevil eden bir anlayışın bu bakışla getireceği yenilik görünen o ki ‘yeni’ zamlar, yeni işsizler, yeni iflâslar ve kurda yeni rekorlardır. Esas yeni olmadıktan sonra esma ‘yeni’ olmuş, neye yarar?” diye sordu. “Çok uzun süredir hiçbir öngörü ve hedefi tutturamamış bir hükümet ve ekonomi yönetimi kendilerine vatandaşlarımızın güvenmesini istiyor” diyen Uysal, “Güzel bir şarkı sözü vardı; ‘Bana güvenme sakın sabıkam ihanetten’ diye... Sabıkası hedefleri tutturamamak olan bir siyasi hükümet ve ekonomi yönetimi sistematik bir çöküşe ülkeyi götürüyor. Yakın geçmişte olduğu gibi hedeflerde yıl içinde revizyon üstüne revizyon olacağı YEP’i hazırlayanlar tarafından bugünden biliniyor. Maksat bir olumlu hayal kurduralımdan ibaret” dedi.

Hiçbir hedefi tutturması mümkün değil

Açıklanan paketin, kur, enflasyon ve işsizlik gibi milyonlarca vatandaşın canını yakan iktisadi parametrelerle ilgili ciddi hiçbir perspektif sunmadığı gibi ‘kura bakmıyorum’ ifadesinin de durumun vehameti ile ilgili herkesi daha da endişeye sevk ettiğini söyleyen DP Genel Başkanı Uysal, “Varlık Fonu başta kayıt dışı bir devlet düzeni, keyfi ve önceliksiz, verimsiz yatırımlar/harcamalar, KÖİ (Kamu Özel İşbirliği) yöntemiyle geleceğimizin yağmalanması, siyasi/idari/adli denetimden ari bir yönetim şekli ile AKP’nin hiçbir hedefi tutturması mümkün değil!” paylaşımını yaptı.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA