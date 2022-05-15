Adil yargılama yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Mut’ta vatandaşlara seslendi.

Gençlerin “Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet” sloganları atması üzerine Akşener “Gençler söyledi, demek ki neymiş kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet” dedi ve şöyle devam etti: “Af istiyoruz, adil yargılanmayan herkes ikinci bir şansı hak eder. Adil yargılanma hakkı ihlali vardır. Bütün bu dertlerin konuşulması yerine birbirimizin farklılıklarıyla dövüştürülmüş olduğumuz bu harami düzeni birlikte yıkıyoruz, sandıkta yıkıyoruz, helal oylarınızla yıkıyoruz, demokrasiyle yıkıyoruz. (...) Siyasetçiyi karşınızda resm-i tazim (saygı göstermek) durduracaksınız. El ele vereceğiz ve bu harami düzeni yıkacağız.” Mersin - Anka

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