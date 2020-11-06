'Ahlâk çökerse ekonomi de, hukuk da çöker'

Yerine kayyım atanan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen Twitter hesabından paylaştığı bir dizi tweet’te “Demokrasi halkı yönetmek mi, halkın yönetilmesi mi?” başlığı altında, demokratik rejimlerde halkın karar alma süreçlerine katılımının nasıl olması gerektiğini anlattı.

İzmir depemi ile bir kez daha gündeme gelen arama kurtarma faaliyetlerini örnek veren Bilgen, “Toplumun asıl özne olarak dahil olmadığı hiçbir süreçte nihaî başarı söz konusu olamaz.” dedi. Bilgen, tweet’lerinde şu görüşleri paylaştı: Halk siyasetin, siyasal karar alma süreçlerinin öznesi midir, yoksa nesnesi mi? Halkı nesneleştiren yaklaşıma kapı açtığınızda özne boşluğunu halk adına başka iradeler doldurur. Vesayet rejimlerinde bu özne açık biçimde askerî bürokrasi olabilir ama gizli vesayet bazen açık vesayetten daha tehlikelidir.

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