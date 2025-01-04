DEM Parti heyetinin, İmralı’da Öcalan ile görüşmesinin ardından yaptığı ‘TBMM turu’ kapsamında Numan Kurtulmuş ve Bahçeli’yi ziyareti sırasında yerine kayyım atanan Ahmet Türk’ün yer alması tepki çekti.

DEM Parti heyeti, İmralı’da bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yapacağını duyurduğu ‘TBMM turu’ kapsamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İmralı’ya giden yolu çağrısıyla açan MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

Öcalan ile görüşen DEM Parti Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan ‘ın yanında kayyım atanan Merdin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk de yer aldı. TBMM’deki tarihî zirvenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, Ahmet Türk’ün heyette olmasıyla ilgili partisine ve hükümete bazı sorular yönetti.

“Akil kişi ise niye kayyım atadık?”

“DEM’li Mardin Belediyesine kayyım atadık. Terör iltisaki nedeniyle Ahmet Türk’ün başkanlık görevine son verdik” diyen Tayyar, “Aynı Türk, terör sorunun çözümü için akil kişi, trafiğin kilit ismi oldu. Devletin zirvesinde dolaşıyor, tüm kapılar açılıyor. Bu işte bir tuhaflık yok mu?” diye sordu.

“Devletin muteber saydığı akil kişi ise niye kayyım atadık?” diyen Tayyar, “Kayyım atamayı gerektiren terör iltisakı varsa nasıl akil kişi oldu? İlkesel değil konjonktürel davranıldığında uzun vadede kimsenin kazandığını görmedik, bundan sonra da görmeyiz. Hatırlatalım” dedi.