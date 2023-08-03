AKP 50+1'den vazgeçmek istiyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte yaşama geçen “Bir kişinin cumhurbaşkanı seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması” gerekliliği, mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin ikinci tura kalmasının ardından iktidar cephesinde yeniden tartışılıyor.

Parti içinde “yüzde 50+1’in cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüksek bir oran olduğu” konuşuluyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yüzde 50+1 kuralının değişebilmesi için anayasa değişikliği gerekiyor. Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki toplam sayısı anayasa değişikliğini referanduma taşımak için yeterli değil. Böylesi bir değişikliğin gerçekleşmesi için muhalefetin de destek vermesi gerekiyor. Haber Merkezi

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