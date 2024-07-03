AKP’de Kurum rahatsızlığı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, beklentilerin tersine, kabinede sınırlı değişikliğe gitti.

İstifa edeceği uzun süredir konuşulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın görevden “affını” istemesi sürpriz değildi. Ancak Mehmet Özhaseki’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koltuğunu, yaklaşık 13 ay sonra yeniden Mehmet Kurum’a devretmesinin beklenen bir durum olmadığını AKP kulislerindeki eleştirilerden anlamak mümkün. BBC Türkçe’nin haberine göre AKP’de, Erdoğan’ın yerel seçimler sonrası yaptığı, “Milletin sınıfta bıraktığını baş tacı yapacak değiliz” sözleri anımsatılarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışını farkla kaybeden Murat Kurum’un yeniden kabineye alınması, “başarısızlığın ödüllendirilmesi” olarak yorumlanıyor. Seçim sonrası verilen “değişim” mesajlarıyla çelişki olarak görülüyor. Kurum’un yeniden aynı göreve getirilmesine karşı çıkanlar, belediye başkan adaylığı sürecinde başarısız bir kampanya yürüttüğünü ve kamuoyu desteğini kaybettiğini savunuyorlar. Haber Merkezi

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