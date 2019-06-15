AKP ile SP arasında pasaport tartışması büyüyor

Temel Karamollaoğlu’na "terör" iddiasıyla pasaport verilmediğini iddiası TBMM'ye taşındı. SP Konya Milletvekili Karaduman, "SP Genel Başkanının koruma polisleri kimin talimatıyla geri çektirildi" diye sordu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun pasaportunun "terör" iddiasıyla yenilenmemesi iddiası TBMM Genel Kurulu'nun gündemindeydi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya üç soru yöneltti.

24 Haziran seçimlerinden sonra Saadet Partisi ve genel başkanına yönelik yıldırma politikaları uygulandığını iddia eden Karaduman şöyle konuştu:

Bu süreçte (Karamollaoğlu'nun) makam aracının geçiş üstünlüğü kaldırılır ve kendisinin koruma polisleri geri çektirilir. Bütün bunlardan haberdar edilen İçişleri Bakanı, yine geçtiğimiz günlerde özür dilemek yerine olayın yaşanmadığını ileri sürerek örtbas etmeye çalışmaktadır. Şu soruları kendisine sormak istiyoruz; eğer bu mesele ile ilgili alakalı herhangi bir problemin yaşanmadığını söylüyorsa pasaporta terör şerhi kim tarafından konulmuştur, bunun açıklamasını istiyoruz? Makam aracının muafiyeti yani geçiş üstünlüğünün kaldırılması kimin talimatıyla gerçekleşmiştir? Ve koruma polisleri kimin talimatıyla geri çektirilmiştir? Bunun cevabını bekliyoruz.

AKP ve SP vekilleri arasında "Pontus" polemiği yaşandı

Milli Gazete'nin haberine göre Karaduman, Karamollaoğlu'nun eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu'nun İngiltere vatandaşı olmasına gönderme yaparak "İngiliz pasaportu varsa ona terör ibaresi konmuş olabilir" şeklinde çıkışan AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora'ya şöyle yanıt verdi: “Kendisi bu mesele ile ilgilenmek yerine, bir Trabzonlu olduğu için de Trabzonlulara ‘Pontusçu’ diyenlerle eğer mücadele ederse kanaatimce çok daha makul bir işi yapmış olacağı düşüncesindeyim.”