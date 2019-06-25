AKP’li vekilden Ordu valisine tepki

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “İt” tartışmasıyla gündeme gelen Ordu Valisi Seddar Yavuz’a tepki gösterdi.

Çamlı, “Ordu Valiliğinin CHP adayı İmamoğlu’na başkanlık yolunda verdiği desteği kayda geçmezsem eksik kalır” dedi. İmamoğlu, Ordu-Giresun Havalimanı’nda yaşadığı tartışmada Yavuz’a “İt” dediği öne sürülmüştü. 23 Haziran İstanbul seçimine giden süreçte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan AKP’nin adayı olan Binali Yıldırım’a kadar birçok isim de bu iddiaya dair açıklamada bulunmuştu. CHP’li İmamoğlu “İt” dediği yönündeki iddiaları reddetmişti. Çamlı, Ordu Valisi Yavuz’un tavrının rakibi Yıldırım’a karşı yaklaşık 810 bin oy fark atan İmamoğlu’nun başkanlık yolunda destek verdiğini söyledi.

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