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29 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

AKP’li Yayman: Erdoğan ikinci Atatürk

29 Ekim 2023, Pazar 00:01
AKP Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, Recep Tayyip Erdoğan için “İkinci Atatürk” ifadesini kullandı.

Hüseyin Yayman, “Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur, onu muasır medeniyetler seviyesi düzeyine çıkartan Erdoğan’dır. Dolayısıyla Erdoğan ikinci Atatürk’tür” dedi. Yayman bu sözlerinin ardından bir başka iddiayı da dile getirerek şunları söyledi: “Atatük bugün yaşasaydı iddia ediyorum ki o da Cumuhurbaşkanımızın yanında yer alırdı, onun politikalarını benimserdi.” AKP’li Hüseyin Yayman’ın “Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri yetersiz” olduğuna ilişkin tepkilere cevap verdiği sözlerine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili ifadeleri damga vurdu. Eleştirilerin temelsiz ve asılsız olduğunu iddia eden Yayman, “Cumhuriyetimizin 100. yılına öylesine büyük bir değer veriyoruz ki hem parti programımızda hem seçim beyannamemizde 100. yıla en fazla referans veren, vurgu yapan parti AK Parti’dir, Cumhur İttifakı’dır. Dolayısıyla bu iddialar temelsiz ve asılsız iddialardır” demesi şaşkınlıkla karşılandı.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    29.10.2023 16:06:56

    Cumhuriyehahukuk-adaledemokrasi,insanlık,samimiyet,doğruluk,dürüstlük gibi gibi nice değerler AKP ve siyasilerine bir değil bir-kaç milyar kez büyük geliyor. EYYY İSRAİL diye diye masumları katillere satan bunlar, Nas nas diye diye faizden kaçan müslüman insanımızı bu faiz belasına bulaştıran bunlar. Demokrasi diyerek her trülü riyakarlık,sahtekarlık bunlarda. Hak-hukuk-adalet diyerek ülkede yemedikleri hak kalmayan,çiğnemedikleri hukuk kaidesi olmayan,adalet namına milleti perişan edip,yandaşına soydurtan rezaletlerin tamamı-tekmil bunlarda. Neyse ahiret vaaar,şaşmaz olan yüce rabbimizin adaleti var. YAŞASIN ZALİMLER İÇİN CEHENNEM.

Risale-i Nur Külliyatı

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