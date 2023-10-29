AKP’li Yayman: Erdoğan ikinci Atatürk

AKP Hatay milletvekili Hüseyin Yayman, Recep Tayyip Erdoğan için “İkinci Atatürk” ifadesini kullandı.

Hüseyin Yayman, “Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk kurmuştur, onu muasır medeniyetler seviyesi düzeyine çıkartan Erdoğan’dır. Dolayısıyla Erdoğan ikinci Atatürk’tür” dedi. Yayman bu sözlerinin ardından bir başka iddiayı da dile getirerek şunları söyledi: “Atatük bugün yaşasaydı iddia ediyorum ki o da Cumuhurbaşkanımızın yanında yer alırdı, onun politikalarını benimserdi.” AKP’li Hüseyin Yayman’ın “Cumhuriyet’in 100. yıl etkinlikleri yetersiz” olduğuna ilişkin tepkilere cevap verdiği sözlerine AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili ifadeleri damga vurdu. Eleştirilerin temelsiz ve asılsız olduğunu iddia eden Yayman, “Cumhuriyetimizin 100. yılına öylesine büyük bir değer veriyoruz ki hem parti programımızda hem seçim beyannamemizde 100. yıla en fazla referans veren, vurgu yapan parti AK Parti’dir, Cumhur İttifakı’dır. Dolayısıyla bu iddialar temelsiz ve asılsız iddialardır” demesi şaşkınlıkla karşılandı.

Haber Merkezi