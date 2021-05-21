AKP’nin basiretsizliği bütün ülkeye fatura edildi

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği’nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya alması çağrısında bulunan raporu kabul etti.

Karar tasarısı, 480 Evet, 64 Hayır ve 150 kararsız oyla, büyük bir farkla kabul edildi. Karara tepki gösteren TBMM AB Komisyonu üyesi İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, raporun kabul edilmesini eleştirerek, “AKP’nin basiretsiz politikalarının bedeli tüm ülkeye bir fatura ediliyor” dedi. Geçtiğimiz yıllarda da Avrupa Parlamentosu’nun, Türkiye’ye sert eleştiriler yönelttiğini hatırlatan CHP’li Karabat, “Hükümet bu uyarılara kulak vermedi. Demokrasi noktasındaki açmazları çözmek yerine, hamasi ve tutarsız politikalar izleme yoluna gitti” ifadelerini kullandı. Ankara - Ahmet Terzi

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