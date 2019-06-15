AKP’nin seçim kozu kabine revizyonu

Seçime günler kala kabine revizyonunu yeniden gündemine alan AKP’nin bu planı, seçim kozu olarak yorumlandı.

İktidar partisi AKP, İstanbul’da 23 Haziran’da yenilenecek seçime günler kala kabine revizyonunu yeniden gündemine aldı. AKP ve hükümet çevreleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki değerlendirmelerini sürdürdüğünü, 23 Haziran öncesinde kabine revizyonuna 31 Mart seçiminin hemen sonrasından daha yakın durduğunu konuşuyor. Erdoğan’ın “son kararı verecek isim” olduğuna dikkat çeken AKP’liler, “Seçim öncesi bir yenilenme olacak. AKP’li seçmen de partisinin değişimlere ve yeniliklere açık olduğu fikriyle sandığa daha kolay gidecek” bilgisini paylaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçiminin tamamlandığı gece AKP Genel Merkezi’nin balkonundan yaptığı konuşmada “seçmenin mesajının iyi değerlendirileceği” üzerinde durmuş, AKP’nin seçmenin beklentilerine uygun şekilde yoluna devam edeceğini söylemişti. Erdoğan’ın bu sözleri hem partide hem de kabinede “değişiklik” olarak yorumlanmıştı. Ancak, İstanbul seçiminin iptali ile birlikte bu değişiklik 23 Haziran sonrasına bırakılmıştı.

Erdoğan yakında kararını verecek

23 Haziran’a günler kala hem kararsız hem de sandığa gitmekte zorlanan seçmenin nasıl ikna edileceğinin günlerce tartışıldığı AKP’de muhtemel kabine revizyonunun 23 Haziran öncesine çekilmesi yönündeki görüşler öne çıkmaya başladı. Bu görüşlerde “Seçmene değişim ve yenilik mesajı verilecekse 23 Haziran öncesinde verilmeli. DW’nin haberine göre seçmen, beklentisinin hızlı şekilde yerine getirildiğini görmeli” değerlendirmelerinin ağır bastığı bilgisi siyaset kulislerine yansımış durumda.

İstanbul seçiminin AKP hükümeti için kritik olduğu mesajını her fırsatta yineleyen Erdoğan’ın da bu değerlendirmelerin üzerinden tekrar tekrar geçtiği ve kararını yakın zamanda vereceği konuşuluyor.