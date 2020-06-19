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19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

AKP, yeniden Şentop'u aday gösterecek

19 Haziran 2020, Cuma 19:37
AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, AKP Grup başkanvekilleriyle Meclis'te yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı seçimlerinin yaklaştığını belirtti.

Yasa gereği bir yasama döneminde iki kez Meclis Başkanı seçimi yapıldığını ifade eden Bostancı, birinci ve ikinci yıl için seçilen başkanın görev süresinin sona ermesine 10 gün kala, başkan adaylığı için müracaatların alındığını anlattı. 

Son genel seçimlerden sonra Meclis Başkanı seçilen Binali Yıldırım'ın yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi üzerine, bu görevinden istifa ettiğini hatırlatan Bostancı, onun yerine Mustafa Şentop'un seçildiğini söyledi.

Bostancı, mevcut başkanın görev süresinin 12 Temmuz'da tamamlanacağını, bu nedenle başkan adaylarının 2 Temmuz'a kadar başvurması gerektiği belirtti. 

AKP olarak başkanlık seçimi için milletvekilleriyle görüşme yaptıklarını anlatan Bostancı, şöyle devam etti: 

"Bu istişareler çerçevesinde Meclis Başkanlığına bir aday seçimi konusunda arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Mustafa Şentop'u aday olarak görmek istediklerini bildirdi. İstişarelerin neticesinde Mustafa Şentop, ikinci dönem itibariyle de Meclis Başkanı adayı olarak bizzat tarafımdan Başkanlık Divanına iletilecektir. 2-6 Temmuz arasında müracaatlar alınıyor. 7-11 Temmuz’da ise seçimlerin yapılması bekleniyor. Bugüne kadar Meclisin genel eğilimi seçimlerin hemen ilk gün tamamlanması istikametinde gerçekleşti. Bizim kanaatimiz de bu sürecin 7 Temmuz'da tamamlanacağı yönünde. Birinci ve ikinci turda 400 vekilin oyu, diğer turda ise salt çoğunluk gerekiyor. Takdir Genel Kurulun ve Meclis'indir. Aday olarak biz 2 Temmuz itibarıyla Mustafa Şentop'u göstereceğiz." 

Meclis takvimi 

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bostancı, adaylık için ilk başta temayül yoklaması yapmayı düşündüklerini ancak çoğunluğun bir isim yönünde kanaat bildirmesi üzerine bundan vazgeçtiklerini ifade etti. Bostancı, başkan adaylığı için ismi geçen bazı partililerin de aday olmayacaklarını bildirmeleri üzerine, Şentop'un isminin öne çıktığını kaydetti. 

AKP Grup Başkanı Bostancı, divan üyeliği, Meclis Başkanvekilliği ve diğer görevlendirmeler için de 30 Haziran'da seçim yapacaklarını dile getirdi.

Başka bir soru üzerine Bostancı, temmuzda yoğun bir takvimin kendilerini beklediğini, çalışmaların tamamlanması halinde 20 Temmuz'dan sonraki bir tarihte Meclis çalışmalarına ara verebilme imkanının ortaya çıkabileceğini söyledi. 

Seçim ve siyasi partiler yasasında değişiklik teklifinin ne aşamada olduğunun sorulması üzerine de Bostancı, oluşturulan heyetin çalışmalarını sürdürdüğünü, bunun aceleye getirilecek bir konu olmadığını belirtti. Bostancı, "Etraflı bir şekilde müzakere edildikten sonra nihayet yasa formatını kazanıp Meclis'e gelebilecek mahiyette bir iş. Muhakkak Cumhur İttifakı ile yürütülecek çalışmalar olduğu gibi diğer siyasi partilerle kurulacak temaslar ve onların yaklaşımları da önemli. Ancak bu çalışmalar tamamlandığında Meclis'e gelebilir. Dolayısıyla buna ilişkin çalışmalar biraz zaman alacak gibi görünüyor." diye konuştu. 

Baroların yapısına ilişkin yasa teklifi konusunda ise istişarelerin yapıldığını, barolarla görüşüldüğünü, kurumlarla müzakereler gerçekleştirildiğini, milletvekillerinin görüşünün alındığını anlatan Bostancı, "Aşağı yukarı yasanın tekemmül ettiğini söyleyebiliriz. Son birkaç değerlendirme var. Onlar da tamamlandığında Meclis Başkanlığına vereceğiz." dedi. 

AA

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