Akşener: Bizdeki enflasyon Avrupa’dakinin toplamı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Memlekette enflasyon, Avrupa’nın büyük ülkelerindeki enflasyonun toplamına ulaşmış, ama bu arkadaşların, enflasyon gibi bir derdi yok” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. hükümetin dertli çiftçilerimizi, görmezden geldiğini belirterek, “Yine, siftahsız esnaflarımızı, duymazdan geldi. Yine, borç batağındaki emeklilerimizi, bilmezden geldi. Bu ibretlik durumu, artık yadırgamıyoruz. Çünkü artık; beceriksizliklerinin üstünü örtecek bahaneleri, tutmadıkları vaatleri unutturacak sözleri, milletimizin dertlerine derman olacak, çözümleri kalmadı. Çünkü artık; Sayın Erdoğan ve partisinin, milletimize verecek hiçbir şeyi kalmadı” diye konuştu. “Erdoğan’ın çaresizliği gülünç bir hal almaya başladı” diyen Akşener, ‘Milletimizi bunaltan sıkıntıları biz çözeriz. Fahiş fiyat artışlarını biz çözeriz’ dedi. Sabah şeriflerin hayrolsun Erdoğan, günaydın. 20 yıldır neredeydin sen? Şimdiye kadar çözdün de elini tutan mı oldu? 999 haftadır iktidardasın hâlâ biz ‘çözeriz’ diyorsun. Maalesef çözemezler bu zihniyetle bu beceriksizlik bu cahillikle memleketin hiçbir sorununu çözemezler” dedi.

‘Âcilen ciddiyete davet ediyorum’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD ve Avrupa enflasyondan kırılıyor bizim böyle bir derdimiz yok” sözlerini eleştiren Akşener, Japonya’da, yıllık enflasyonun, yüzde 0,1’den, yüzde 0,6’ya çıktığını söyleyerek, “İşte size; Sayın Erdoğan’ın bahsettiği, Batı ülkelerindeki, 6 katlık enflasyon artışına bir örnek. Doğrudur, 6 kat artmış, yüzde 0,6 olmuş. Enflasyon canavarı, Japonya’yı, adeta esir almış. Sayın Erdoğan’a göre, enflasyon şoku yaşayan, diğer ülkelerde de durum vahim. (…) Peki, dünyada böylesine vahim bir kriz söz konusuyken, bizde durum nasıl? Sayın Erdoğan ve hünerli ekonomi ekibi sayesinde, enflasyon bizi teğet geçmiş, yüzde 36… Memlekette enflasyon, Avrupa’nın büyük ülkelerindeki enflasyonun toplamına ulaşmış, ama bu arkadaşların, enflasyon gibi bir derdi yokmuş. Sayın Erdoğan’ı âcilen ciddiyete dâvet ediyorum. Devleti yönetenler, rakamları eğip bükerek, milletini kandırmaya çalışamaz” dedi.

Sandıkta hesabı kesilecek

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yönelik, “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” sözlerini sert tepki göstererek şunları söyledi: “Belli ki, 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca, yine gidip, Cumhur İttifakı’nın pek de gizli olmayan, gayri resmî ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer, mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, görüyorum ki, bu sefer başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum; eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için, “İmralı’dakini”, İmralı’dan çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Sakın ha. Yapma. Seçim kazanmak için, böyle bir kötülüğü, bu memlekete yapmaya kalkma. Belki küçük ortağını ikna edebilirsin, ama böyle bir ahmaklığa yeltenirsen, karşında bizi bulursun. Ve o sandık geldiğinde, kim kimden nasıl hesap kesiyormuş, ilk elden görürsün.”