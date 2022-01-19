"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Akşener: Bizdeki enflasyon Avrupa’dakinin toplamı

19 Ocak 2022, Çarşamba 21:55
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Memlekette enflasyon, Avrupa’nın büyük ülkelerindeki enflasyonun toplamına ulaşmış, ama bu arkadaşların, enflasyon gibi bir derdi yok” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. hükümetin dertli çiftçilerimizi, görmezden geldiğini belirterek, “Yine, siftahsız esnaflarımızı, duymazdan geldi. Yine, borç batağındaki emeklilerimizi, bilmezden geldi. Bu ibretlik durumu, artık yadırgamıyoruz. Çünkü artık; beceriksizliklerinin üstünü örtecek bahaneleri, tutmadıkları vaatleri unutturacak sözleri, milletimizin dertlerine derman olacak, çözümleri kalmadı. Çünkü artık; Sayın Erdoğan ve partisinin, milletimize verecek hiçbir şeyi kalmadı” diye konuştu. “Erdoğan’ın çaresizliği gülünç bir hal almaya başladı” diyen Akşener, ‘Milletimizi bunaltan sıkıntıları biz çözeriz. Fahiş fiyat artışlarını biz çözeriz’ dedi. Sabah şeriflerin hayrolsun Erdoğan, günaydın. 20 yıldır neredeydin sen? Şimdiye kadar çözdün de elini tutan mı oldu? 999 haftadır iktidardasın hâlâ biz ‘çözeriz’ diyorsun. Maalesef çözemezler bu zihniyetle bu beceriksizlik bu cahillikle memleketin hiçbir sorununu çözemezler” dedi.

‘Âcilen ciddiyete davet ediyorum’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “ABD ve Avrupa enflasyondan kırılıyor bizim böyle bir derdimiz yok” sözlerini eleştiren Akşener, Japonya’da, yıllık enflasyonun, yüzde 0,1’den, yüzde 0,6’ya çıktığını söyleyerek, “İşte size; Sayın Erdoğan’ın bahsettiği, Batı ülkelerindeki, 6 katlık enflasyon artışına bir örnek. Doğrudur, 6 kat artmış, yüzde 0,6 olmuş. Enflasyon canavarı, Japonya’yı, adeta esir almış. Sayın Erdoğan’a göre, enflasyon şoku yaşayan, diğer ülkelerde de durum vahim. (…) Peki, dünyada böylesine vahim bir kriz söz konusuyken, bizde durum nasıl? Sayın Erdoğan ve hünerli ekonomi ekibi sayesinde, enflasyon bizi teğet geçmiş, yüzde 36… Memlekette enflasyon, Avrupa’nın büyük ülkelerindeki enflasyonun toplamına ulaşmış, ama bu arkadaşların, enflasyon gibi bir derdi yokmuş. Sayın Erdoğan’ı âcilen ciddiyete dâvet ediyorum. Devleti yönetenler, rakamları eğip bükerek, milletini kandırmaya çalışamaz” dedi.

Sandıkta hesabı kesilecek

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yönelik, “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” sözlerini sert tepki göstererek şunları söyledi: “Belli ki, 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca, yine gidip, Cumhur İttifakı’nın pek de gizli olmayan, gayri resmî ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer, mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, görüyorum ki, bu sefer başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum; eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için, “İmralı’dakini”, İmralı’dan çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Sakın ha. Yapma. Seçim kazanmak için, böyle bir kötülüğü, bu memlekete yapmaya kalkma. Belki küçük ortağını ikna edebilirsin, ama böyle bir ahmaklığa yeltenirsen, karşında bizi bulursun. Ve o sandık geldiğinde, kim kimden nasıl hesap kesiyormuş, ilk elden görürsün.”

Okunma Sayısı: 208
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Depreme hazırlıklı değiliz

    Ciddi su krizi bizi bekliyor

    Yerel gazeteler de zorda

    Akşener: Bizdeki enflasyon Avrupa’dakinin toplamı

    Kimyasal kirlilik alarm veriyor

    MB Kanunu'nda değişiklik yasalaştı

    İsrail'den 'vahşice' bir zorbalık daha: Gece yarısından sonra yıktılar!

    Gazze’de su krizi derinleşiyor

    Fukara çarşısında bile fiyatlar uçtu

    Son 24 saatte 72 bin 615 vaka ve 176 ölüm gözlemlendi

    Et ve süt daha da pahalanacak

    Liderleri bekliyoruz

    Ezana izin, din hürriyetinin gereği

    Yaraları sarma vakti

    Başkanlığı da, AKP’yi de bıraktı

    Meteoroloji'den yeni kar yağışı uyarısı

    Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu

    "999 haftadır iktidardasın, hala biz çözeriz diyorsun"

    Çin, ABD'li 46 görevliye vize vermeyi kabul etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK’lı ailelerin mağdur çocukları
    Ahmet BATTAL

    Cemaat temsilcileri ses verin
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Selâm olsun Hz. Adem (as) ve Hz. Havva’ya
    Genel

    KHK mağduriyetleri büyüyor
    Aytekin COŞKUN

    Bilboardlardaki Hadis-i Şerif
    Sadettin Önal

    WEBB de Hz. Âdem’in (as) gördüğünü görecek mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Maskeli saldırganlar
    Genel

    Geri dönüş kararları neden uygulanmıyor?
    Prof. Dr. Süleyman Yılmaz

    Enes Kara’dan Z- kuşağını okuyabilmek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.