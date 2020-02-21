Akşener: Böyle fakirliğe rastlamadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trakya programı kapsamında geldiği Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde partililerce karşılandı.

Fatih Caddesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Akşener, burada toplanan vatandaşlara hitap etti. Ekonominin kötü durumda olduğunu, gençlerin iş bulamadığını savunan, emeklilerin maaşlarını eleştiren Akşener, “Türkiye’den kopmuş, milletten kopmuş tek insanın iki dudağı arasına sıkıştırılmış bir hükümet sistemi ile yönetiliyoruz. Allah’ın izni sizlerin desteği ile öncelikle bu ucube sistemi değiştireceğiz. İyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Milletten kopan iktidarlar yavaş yavaş attaya doğru gidiyor” diye konuştu. Akşener, “25 yıldır aktif siyaset yapıyorum, çocukluğum köyde geçti ama böyle bir fakirliğe hiç rastlamadım. Kimin kalıp gideceğine millet karar verir. Ne zamandır milletin kararını kendi kararın olarak görüyorsun. O kadar mı burnun büyüdü. El mi yaman bey mi yaman, bu millet seçim ne zamansa gösterecek. Ben milletin kararına razıyım” ifadelerini kullandı.