Akşener’e yapılan, şiddete teşviktir

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sözcü TV canlı yayınında Türkiye gündemini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik tehdide varan sözlerini değerlendiren Davutoğlu, “O konuşma bizim Meclis’e gitmemizden birkaç saat önce yapıldı. Aslında o konuşmayla Sayın Cumhurbaşkanı, bir devlet adamına değil, bir Cumhurbaşkanı asla değil, herhangi bir siyasiye, herhangi bir vatandaşa yakışmayacak şekilde bir şiddet çağrısında bulundu. Karadeniz hepimizin yurdudur, yani biz Rize’ye gidemeyeceğiz öyle mi? Gideriz. Bütün bu ülkenin her bir karışı hepimizin ortak malıdır. Hiçbir bölge, hiç kimseye ait değildir, hiçbir şehir kimseye ait değildir. Meral Akşener’e yapılan açık bir saygısızlık ve şiddete teşviktir. Bu sinyali alan polisler öğleden sonra bizim arkadaşlarımıza şiddet kullandılar. Hakları yok. Sayın Cumhurbaşkanına şu çağrıda bulunuyorum, biraz vicdan ve akıl ferasetle davranmalı. Onun tetiklediği her şiddet ülkeyi en fazla da onu rahatsız edecek bir konjektüre götürür” dedi.