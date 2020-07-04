Akşener: Erdoğan’ın masasında erken seçim planı var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasında Ekim, Kasım aylarında erken seçim yapma planının olduğunu söyledi.

Sözcü TV’de gazeteci Nevşin Mengü’ye konuşan Akşener, “Ben Sayın Erdoğan’ın masasında bir erken seçim seçeneğinin durduğuna inanıyorum ama yapar mı bilemem? Sayın Erdoğan’ın kararına bağlı. Ekim Kasım biri bir seçimin masasında olduğuna inanıyorum ama nasıl bir karar verir bilemem. Çünkü biz tek adam rejimindeyiz, Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi içindeyiz, bütün bakanların da Kurtulmuş’un da ifade ve itiraf ettiği gibi kabine sistemi bile yok bu ülkede. Dolayısıyla sayın Erdoğan’ın kararına bağlı. Ben uzaktan bir okuma yaptığım zaman bir seçimin masasında olduğunu ama kararı nasıl bir nasıl bir sonuç nasıl bir karar verecek konusunda bir fikrim yok” ifadelerini kullandı.