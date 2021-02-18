Akşener: Erdoğan itiraf etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gara Operasyonu için yaptığı “Bu operasyonun sorumlusu başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, askerinden polisine, istihbaratçısına kadar Türkiye Devleti’dir” açıklamasını değerlendirdi.
Akşener, “Erdoğan, ‘sorumlu benim’ demiş, doğru. Başkomutanlar talimat verir. Siyasî irade olarak o talimatı veren Erdoğan. O da zaten itiraf etmiş, sorumluluğu almış” diye konuştu. Akşener, “Erdoğan, ‘devlet eşittir benim’ demiş. O zaman AKP Genel Başkanı olmayı bir kenara koysun, hayatında bir kere hepimizin Cumhurbaşkanı olsun, çok fayda sağlayacak” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi.
Ankara - Anka