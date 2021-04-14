Akşener: İlk seçimde hesabını vereceksin

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, “Lebaleb kongreler yaptılar sonuç olarak Türkiye şuan korkunç virüs tablosu ile baş başa kaldı. Kaybedecek tek bir saatimiz olmadığı zamanda bir günümüz heba oldu. Kararı niye bilim insanlarına bırakmıyorsun. Böyle devlet yönetilmez. aylardır 3 haftalık tam kapanmaya gidin diyoruz sen hala kafana göre takınıyorsun. Turizm sektörü yaklaşırken milyonlarca vatandaşımız işsiz kaldı mutlu musun? Adana bir yılın sonunda tam kapanma şart dedi onu da mı duymadınız? Giresun vak’alar pik yaptı görmüyorlar mı diye sordu onu da mı duymadınız? Milletimiz canı ile uğraşırken sen başka işlerin peşindesin. Salgını 84 milyon hepimiz sorumluyuz diyerek milletin üstüne atmaya çalışıyorsunuz. Milleti mahkûm eden sizsiniz. Suçu halka atıp kaçamazsın Sayın Erdoğan, gelmeyen aşıların sorumluğunu alacaksın. Lebaleb kongrelerin sorumluluğunu alacaksın. İlk seçimde bunların hesabını vereceksin” ifadelerini kullandı.

Ankara – Recep Gören