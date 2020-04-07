Akşener: Krizi değil, algıları yönetmeye çalışıyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidarın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yanlışlar yaptığını söyledi.

“Vatandaşına IBAN göndereceksin, sonra fert başı geliri 30 bin doların üstünde olan İtalya’ya, İspanya’ya ‘Yardım gönderdik’ diye caka satacaksın” diyen Akşener, şunları söyledi: “Böyle bir anlayış devlet ciddiyetine yakışmaz. Cumhurbaşkanları kendi vatandaşları sıkıntı çekerken, uluslar arası alanda kişisel PR çalışmalarına giremezler. Devlet yönetme yetkisinin getirdiği sorumluluk her şeyin önüne, ülkeni, vatandaşını koymaktır. Kendi imajını milletinin sağlığının önüne koyan bir zihniyetle devlet yönetilmez. Bizim çağrımız çok net. Madem ona buna yardım gönderecek durumun var, önce sıkıntı çeken, açlık çeken insanına nakit yardımı yap. Bu büyük millet gerekirse birbirine yardım eder. Ama önce sen devlet olarak vatandaşının yanında durmak zorundasın. Maalesef krizi değil, algıları yönetmeye çalışıyorlar.” Sözcü’nün haberine göre, Akşener, “Kendi vatandaşından para isteyerek zedeledikleri itibarı, Avrupa’ya yardım ederek toplamaya çalışıyorlar. Aç karınların böyle hikâyelere karnı tok. Devlet adamlığı, yaraya çare olmaktır” dedi.