Akşener: Milletimiz için istedik, esnafımız için önerdik ama reddettiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

Akşener konuşmasına, Kovid-19 nedeniyle vefat eden İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiasına başsağlığı dileyerek başladı.

Aşık'ın, Muş'ta, iyilerin, cesurların bayrağını taşıdığını, hem il başkanlarının hem de herkesin ağabeyi olduğunu söyleyen Akşener, "Biz kendisinden razıyız, Allah da ondan razı olsun. Bu vesileyle, Ramazan başkanımın şahsında, Kovid-19 sebebiyle yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadesine yer verdi.

Akşener, Şubat ayından bu yana, dünyayı saran pandemiyle ilgili iktidarı uyardıklarını dile getirdi.

Salgının ikinci dalgasının ayak sesleri geldiğinde, uyarı ve önerilerini tekrarladıklarını, pandeminin başından bu yana gayretli gördükleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da uyardığını ifade eden Akşener, "Maalesef, Sayın Erdoğan, ekonomiden teknolojiye, hukuktan tarihe, sanayiden sağlığa, her konuyu en iyi bilen olduğu için, yaptığımız hiçbir uyarıyı, hiçbir önerimizi dinlemedi." dedi.

"Pandeminin ikinci dalgası Türkiye'ye pahalıya mal oldu. Bu süreçte, laf kalabalığıyla günü geçiştirmek yerine, somut adımlar atılması gerekiyor." diyen Akşener, İYİ Parti milletvekillerinin salgının başından beri süreci yakından takip ettiğini, bu kapsamda Meclis'te önergeler ve kanun teklifleri verdiğini, bunların Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildiğini ifade etti.

Akşener, şunları kaydetti:

"Milletimiz için istedik, esnafımız için önerdik Cumhur İttifakı reddetti. Oysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletine ücretsiz aşı yapabilecek, zordaki esnafına aylık 2 bin lira destek verebilecek bir ülkedir.

Ama maalesef Türkiye'yi yöneten bu iktidar, milletimizi önemsemiyor, esnafımızı önemsemiyor. Millet namına iyi olan ne varsa, küçük ortağıyla birlikte parmak kaldırıp engel oluyorlar. Tek dertleri var, o da koltukları."