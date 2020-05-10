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10 MAYIS 2020 PAZAR - YIL: 51

Akşener: Ülke giderek fakirleşiyor

10 Mayıs 2020, Pazar 16:24
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan krizden nasıl çıkılacağını görüşmek üzere siyasi parti genel başkanlarını ortak aklı işletmek için "memleket masası" etrafında toplanmaya çağırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evinden görüntülü bağlandığı televizyon programında bütün kadınların Anneler Günü'nü kutladı.

Program sırasında, torununun Anneler Günü mesajı izlettirilen Akşener'e, partililer adına basın danışmanı tarafından çiçek takdim edildi. 

Kovid-19 salgını sonrası herkesin ve özellikle de siyaset kurumunun önlem alması gereken bir döneme girileceğini ifade eden Akşener, "Bir masa etrafında toplanmamız lazım. Bu ülkenin vatandaşları olarak, bu ülkede uzun yıllar hizmet etmiş insanlar olarak ortak aklı işletmemiz lazım. Bu masanın adını da 'memleket masası' diyorum ben. Memleket masasının etrafında toplanmamız lazım. Bu sıkıntılı ekonomiden daha sonraki fasılda nasıl çıkacağımızı konuşmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Salgın sonrası dönemde gıda erişimi, gıda güvenliği ve tarımsal üretimin öneminin artacağına ve teknolojik gelişmelerin öne çıkacağına dikkati çeken Akşener, böyle bir ortamda memleket masasındaki fotoğrafın, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin bir resmi olarak hem içeride hem dışarıda herkese karşı çok önemli bir avantaj sağlayacağını dile getirdi.

Meral Akşener, salgın sonrasında dünyadaki ekonomik değerlerden pay almanın yolunun adalet ve demokrasiden geçtiğini kaydetti.

Ekonomik sıkıntıların önemli bir bölümünün, hukukun üstünlüğü, adalet ve demokrasi sorunlarından kaynaklandığını belirten Akşener, "Ülke giderek fakirleşiyor. Özellikle iktidar kanadının aklını başına alması lazım. Pandemi konuşmasının yarısını ana muhalefet partisi başkanına ayırırsanız olmaz." diye konuştu.

"İçinde bulunduğumuz şartlar erken seçimi oluşturan şartlar değil"

Muhalefet partilerinin halkın avukatı, iktidarın ise hizmet yapmakla yükümlü olduğu değerlendirmesinde bulunan Akşener, "Eğer bu ülkede çirkin şeyler oluyorsa, devletin tüm imkanları elinde olan iktidarın bu çirkinliklere karşı net bir tutum alması lazım. Sürekli dedikodu yaparak, sürekli isnatta, iftirada bulunarak ama onun dışında hiçbir adım atmayarak devlet ciddiyetinin ortadan kalkmasına sebep olmak doğru değildir." dedi.

Erken seçim tartışmalarına ilişkin soruya ise Akşener, "Ben başından beri erken seçimle ilgili herhangi bir hissiyata sahip olmadım. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz şartlar erken seçimi oluşturan şartlar değil. O nedenle ben göremiyorum ama belki de ben yanılıyorumdur." cevabını verdi.

AA

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