Altun siyasi memur

Bir kamu görevlisi olmasına karşın muhalefet partisi liderlerini de hedef alan siyasî açıklamaları sebebiyle sık sık tartışma konusu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun geçtiğimiz hafta Meclis’in gündem maddeleri arasında yer aldı.

İYİ Parti, Altun’un “hukukî statüsü, görev ve yetkisinin sınırları ve açıkça politize bir hâl almış faaliyetlerinin görüşülmesi” için önerge verdi. Önergesi üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan konuşmasına, “Fahrettin Altun memur mu, siyasî mi; ne?” diye sorarak başladı. Gazete Duvar’ın haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Memurumsu” diye karşılık verince Türkkan bu kez, “Memurumsu siyasî mi, siyasimsi memur mu; hangisi” diye sordu. Bu soruya cevap da AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi. Turan, Fahrettin Altun için “siyasî memur” dedi.

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