Anayasa teklifimizi 28 Kasım’da açıklayacağız

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, bir dizi temasta bulunmak için geldiği Antalya’da dün Manavgat ilçesinde esnafı ziyaret etti. Demokrat Parti Manavgat İlçe Başkanlığı’nda partililerle bir araya gelen Uysal, Altılı Masa’nın 28 Kasım’da kendi ev sahipliğinde yapacağı dokuzuncu toplantıya ilişkin bilgi verdi.

Uysal şunları söyledi: “Türkiye’nin can alıcı, can yakıcı gündemi var. Bu can yakıcı gündemle beraber yarınlara dair seçimin, siyasetin bir stratejik bir öncelik, bir zamanlama meselesi olduğu bilinciyle kendi planlamamız dahilinde süreci etkin bir şekilde yürütmek için toplantı hazırlıklarımızı da beraberinde yapacağız. 28 Kasım’da sadece Altılı Masa toplantısı yok. 28 Şubat’ta açıkladığımız Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem teklifimizi anayasa boyutuyla hangi maddelerinde düzenlemeler yapacağımız çalışmayı da beraberinde farklı bir programla inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Tüm vatandaşlarımızın müsterih olmasını ifade etmek isterim. Bu büyük ülkenin bugün karşı karşıya kaldığı rehin alma teşebbüslerine karşı Türkiye’de işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzenini icra edecek herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye’yi yaratmak adına tüm bu çalışmalarımızı etkin bir şekilde sürdüreceğiz.” Antalya - Anka

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