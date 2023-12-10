Ankara’da protesto, Duabi’de birliktelik

Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu Ankara İl Kongresi’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu şunları söyledi: “İsrail Cumhurbaşkanı ile aynı kareye Türkiye Cumhurbaşkanı girer mi? Ankara’da Netanyahu uluslararası mahkemeye verilsin diyeceksiniz. Dubai’ye gidip iki sıra ötedeki İsrail Cumhurbaşkanı ile resim vereceksiniz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Dünyada Türkiye’nin onuru kalmadı. Başkentten sesleniyorum. Türkiye’nin onurunu ayağa kaldıracağız.”

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