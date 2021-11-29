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29 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Artık millet her şeyi görüyor

29 Kasım 2021, Pazartesi 23:10
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarı eleştirerek “19 yıl sonunda her şeyi bu millet görüyor artık” diye konuştu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir 15. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Gültekin Uysal, kongrede yaptığı konuşmada hükümete sert eleştiriler yöneltti. Türkiye’nin sistematik bir çöküşe sürüklendiğini, yoksullaştığını ve yarınlara dair güvenini kaybetmeye başladığını vurgulayan Uysal, “Koskoca Türkiye’yi ele geçirdik diye düşünenler, ülkenin kuruluşunu iktidara geldikleri 3 Kasım 2002’den itibaren görüyorlar. Sınırsız yetki ve sıfır denetim anlayışıyla ülke ne yazık ki bu noktaya getirilmiştir. Dini, milli ve hamasi tutumlarla içinde olduğumuz durumu perdelemeye çalışıyorlar. Ama nafiledir. İzmir’den sesleniyoruz; bilsinler ki hamasetle bu gerçekleri örtemezsiniz. Sadece kendiniz değil tüm ülkeye kaybettirdiniz. Tarih bu dönemi bir fetret dönemi olarak yazacaktır” dedi.

Sesimizi de sözümüzü de yükseltmeliyiz

Uysal, hükümetin Birleşik Arap Emirlikleri’yle temasını da eleştirirken “Ekonomik olarak içine düşülen durumları kurtarmak için Arabistan’dan, veliaht prenslerden bir şeyler dileniyorlar. Onu yapmak yerine iktisat ve kalkınma için kurulan kurumları yok etmeseydiniz olmaz mıydı? Tarımdan bile insanlar kaçınır; süt ineklerinin bile kesime gönderildiği hale getirdiniz. 19 yıl sonunda her şeyi bu millet görüyor artık” diye konuştu. Uysal, “Ülkeyi bu hale getirenlerden hesap sormak yerine madalya mı takacağız? Birilerine şirin görünmek için konuyu tavsatanların yerine biz bunu her fırsatta meydanlarda söylüyoruz. Mesuliyetimiz büyüktür. Sesimizi de sözümüzü de yükseltmek zorundayız. Bu böyle gelmiş böyle gitmeyecek” dedi. Kongrenin ardından tek aday olan Serdar Faralyalı, DP İzmir İl Başkanlığı’na seçildi.

İzmir – Anka

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