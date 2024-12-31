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31 ARALIK 2024 SALI - YIL: 55

“Asgarî ücreti elindeki kâğıdı okurken öğrendi”

31 Aralık 2024, Salı
Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, partisinin haftalık toplantısında konuştu.

Özcan, hükümetin işçinin, emeklinin değil, patronların yanında yer aldığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın açıklanan asgarî ücretten haberi olmadığını ileri süren Özcan şunları söyledi:

“Akşam 20.30’da Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun kararı diye bir karar açıklanacak. Bu açıklanacak karardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın haberi yok. Balıkesir’de yaşanan kaza alanında olacak. Helikopterler Ankara’ya gidecek. Eline bir yazılı metin tutuşturacaklar. Bu metni okuyarak kendisi de metni okurken asgarî ücretin kaç para olduğunu öğrenen bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Bu hükümet 22 yıldır işçisinin, emeklisinin yanında olmadığı gibi yine patronun yanında olduğunu bir kez daha bu asgarî ücret kararıyla açık etmiştir.”

Eskişehir - Anka

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