Babacan’dan el öpme tepkisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Partisi’nin Ankara 2. Olağan İl Kongresi’nde konuştu.

Özel Harekat Başkanı Süleyman Karadeniz’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpmesine tepki gösteren Babacan, şunları kaydetti: “Öyle böyle bir el öpme değil, öyle bir eğiliyor ki vücudu öyle bir şekil almıştı ki küçülmüş küçülmüş iki büklüm olmuş. Kendimi sevdirme gayretiyle adeta bir virgüle dönüşmüş. Böyle bir şeyi kabul etmek, geçiştirmek mümkün değil arkadaşlar. Bakın bu basit bir hadise değil. Özel Harekat Başkanı’nı geçtim, herhangi bir devlet kurumunda yönetici pozisyonunda olan bir kişinin iktidarın ortağı karşısında böyle eğilmesi kabul edilecek bir şey değil. Diğer polisler de el öpme sırasına dizilmiş. Akıllı mantıklı açıklanacak bir iş değil bu. Biz bu görüntüleri çok gördük, çok. Bu ülke, bu millet, bu devlet, bu anlayış yüzünden çok çekti. Memleket bunların yüzünden neler çekti ya?” dedi.

Ankara - Anka