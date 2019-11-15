AKP’nin içinde önemli görevlerde bulunan ve eski Bakan Ali babacan ile birlikte yeni parti kurma çalışmalarının içinde olan bir siyasetçi, partinin ne zaman kurulacağını açıkladı.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, Babacan’ın partisi 2020’ye kalmadan kurulacak. Ancak partinin ismi henüz net değil. Eski AKP’li siyasetçi, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle mi devam etmeyi mi, parlamenter sisteme dönmeyi mi vadedeceksiniz?" sorusuna ise, “Başkanlık sistemi ıslah edilerek mi devam etsin yoksa güçlendirilmiş parlamenter sisteme mi dönülsün noktasında tartışmalarımız sürüyor” yanıtını verdi. Söz konusu siyasetçi, çok geniş bir ekiple çalıştıklarını ifade ederken, dünyaca ünlü ekonomi profesörü Daron Acemoğlu'ndan katkı aldıklarına yönelik söylentileri de yalanlamadı. Bir dönem AK Parti'de önemli görevler yürüten siyasetçi, parti içindeki ilk itirazlarının 7-8 yıl önce başladığını ve AKP'yi tekrar kuruluş sürecindeki ilkelere döndürmeyi denediklerini ancak başarılı olamayınca geri çekildiklerini ifade etti. Yeni parti kurma fikrinin 'bir süredir' olduğunu ancak resmi temasların 2019 yılının şubat ayında başladığını belirten siyasetçi, ayrıca "Kendiliğinden bir araya geldik, AK Parti içinde bir ekip değildik" dedi.

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