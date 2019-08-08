Babacan: Yeni Parti çalışmalarımız sürüyor

AKP’den geçtiğimiz ay istifa eden ve yeni bir parti kuracağı öne sürülen Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Kurban Bayramı öncesinde yayımladığı yazılı açıklamayla, başlattıkları çalışmaları devam ettirdiklerini duyurdu.

Açıklamasında, “İnsan hakları ve özgürlükler konusunda en yüksek standartları hedeflemek, ileri demokrasi için ısrarla çalışmak, hukukun üstünlüğü ilkesini tavizsiz bir şekilde savunmak, itibarlı kurumları ve kuralları esas alan bir ekonomi politikası uygulamak, çevreyi korumada güçlü bir irade ortaya koymak ülkemiz için yeniden önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.” ifadelerine yer veren Babacan, gelişmelerle ilgili ileride kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Geçen ay yaptığı istifa açıklamasının ardından çok sayıda kişinin destek olmak için talepte bulundu bilgisini de paylaşan siyasetçi, kısa süre içerisinde 'temsil gücü yüksek ve geniş kadroyu' oluşturacaklarını ifade etti.

Babacan, “Biz toplumumuzu hür, müreffeh, mutlu ve barış içinde yaşayan bir toplum olmasını istiyoruz.” diyerek bu hedeflere ulaşmak için çalışmayı sorumluluk olarak gördüklerini açıkladı.

AKP'nin kurucularından Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, partinin uygulamalarıyla inandığı ilkeler arasında 'derin farklılıklar' oluştuğunu belirterek geçen ay üyelikten istifa ettiğini açıklamıştı.

Haziran ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Babacan'ın yeni parti kurulacağı iddiaları kuvvetlenmiş, oluşumun sonbaharda şekil alabileceği öne sürülmüştü.