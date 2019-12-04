Bahçeli'den 'ceza indirimi' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "24 Eylül 2018'de verdiğimiz ceza indirimi kanun teklifini beklemeye aldık" açıklamasında bulundu. Bahçeli "Bu kararı Cumhur İttifakı'nda tezat ve terslik yaşanmaması için aldık" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 24 Eylül 2018'de verdiği ceza indirimi kanun teklifiyle ilgili olarak yazılı bir basın açıklaması yaptı. Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, ‘Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi’ni 24 Eylül 2018 tarihinde TBMM’ne sunmuştur. Bahse konu kanun teklifi Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve İstanbul Milletvekilimiz Sayın Feti Yıldız tarafından hazırlanmış ve kamuoyuyla paylaşılmıştır" dedi.

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