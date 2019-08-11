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11 AĞUSTOS 2019 PAZAR - YIL: 50

Bahçeli'den erken seçim açıklaması

11 Ağustos 2019, Pazar 10:58
MHP Genel Başkanı Bahçeli Türkiye'de erken seçime ihtiyaç olmadığını belirterek, "Böyle bir seçimi düşünmek, terörle mücadeleyi aksatmak, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir." dedi.

azi Merkez Camisi'nde bayram namazını kılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından bir grup partiliyle MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti.

Türkeş'in kabrine kırmızı karanfil bırakıp dua eden Bahçeli, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. 

İki bayram arasında, Türkiye'deki siyasi, sosyal ve ekonomik olayların analizinin yapılmasında yarar olduğunu dile getiren Bahçeli, "İki bayram arası derken, 4 Haziran 2019 ile 11 Ağustos 2019'u kast ediyorum. Bu süreçte seçim yenilemeleri oldu, terörle mücadele kesintisiz devam ettirildi. Ekonomik yönde politikalar tartışılır konuma getirilmek istendi. Bütün bunlara rağmen bayrama Allah'ın himmetiyle ulaşmış olduk." diye konuştu.

Türkiye'nin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kararlı duruşuyla birçok reformun yapılması sürecine girildiğini ifade eden Bahçeli, 1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla yargı reformunun yanı sıra TBMM İç Tüzüğü değişikliğinin gündeme geleceğini kaydetti.

Türkiye'de artık 2023 hedeflerine yönelik bir sürecin başlatılacağı konusunda iyimser olduğunu dile getiren Bahçeli, bazı televizyon programlarında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tartışmaları üzerinden erken seçimin konuşulduğunu hatırlattı. 

Bahçeli erken seçimin ihtiyaç olmadığını belirterek, "Böyle bir seçimi düşünmek, terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK/PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak demektir. Türkiye'de seçime ihtiyaç yok. Terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır." değerlendirmesini yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ağustos ayı, bizim tarihimizde zaferler ayı olarak geçer. İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz." sözlerini hatırlatarak, Fırat'ın doğusuna yönelik bu ay içinde bir operasyon yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine, ağustos ayının zafer ayı olduğunu kaydetti.

Bahçeli, "Zafer de süreklilik kazanan, her zaman yenilenmesi gereken değerli bir kavramdır. Allah bu milleti zaferden yoksun bırakmasın." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, MHP'nin geleneksel hale getirdiği bu yılki bayramlaşma programını yarın saat 14.00'te yapacaklarını söyledi.

AA

Etiketler: bahçeli
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