Bakana KHK’lı sorusu

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde KHK’lıların durumunu sordu.

15 Temmuz’dan hemen sonra Bakanlıktan yaklaşık 800 personelin açığa alındığını belirten Karaduman “Daha önce kişisel saiklerle açığa alınan ve terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı tespit edilen personeller 4 yıldır açıkta bekletilmektedir” dedi. Karaduman önergesinde şu soruları yöneltti: “KHK ile ihraç edilmeden önce Bakanlığınız bünyesinde çalışan, 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana işlerinden ihraç edilen toplam kişi sayısı kaçtır? KHK ile ihraç edilen personellerin kaçı sonradan görevlerine iade edilmiştir? Bakanlığınız bünyesinde çalışırken KHK ile ihraç edilen, daha sonra suçsuzluğu ispat edildiği halde henüz görevlerine iade edilmemiş olan personel sayısı kaçtır? Bakanlığınız bünyesinde ihraç ve iade durumlarıyla ilgili işlem tesis etmek üzere çalıştırılması gereken Kurul’un henüz oluşturulmamış olması ve ilgili konuda herhangi bir çalışma yürütülmemesinin sebebi nedir?” Ankara – Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 779

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.