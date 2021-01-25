Başkanlık sistemi zarar getirdi

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, beraberindeki heyetle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu Saadet Partisi Genel Merkez Binası’nda ziyaret etti.

İki lider görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında Karamollaoğlu, “Bizim şu anda bir numaralı meselemiz Türkiye’de kutuplaşmanın önlenmesi ve bunun içinde bugünkü başkanlık sisteminin değişmesidir. Bunu ısrarla söyledi. Bu başkanlık sistemi fayda yerine zarar getirdi. Özellikle de partili bir cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye kutuplaştırıldı. Onun için bunun değişmesi önemli” diye konuştu.

Türkiye’nin yönetim zihniyeti sorunu var

Türkiye’de problemler her alanda büyüdüğünü söyleyen Ali Babacan, “İçeride bugünkü yönetimin artık ülkenin problemlerine çözüm üretemediği bir tabloyu görüyoruz. Siyasal şiddetin tekrar günlük literatüre girdiği bir dönemi yaşıyoruz. Türkiye’nin uluslar arası itibarı önemli ölçüde zedelenmiş durumda ve içeride uzunca bir süredir devam eden, çözülemeyen ekonomik krizin tam ortasındayız. Ülkemizde yoksulluk hızla artıyor, ülkemizde işsizlik çok ciddi bir sorun olarak karşımızda. Aynı zamanda Türkiye’nin ciddî bir yönetim sistemi sorunu var, daha da ötesinde yönetim zihniyeti sorunu var” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz