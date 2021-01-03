DP GENEL BAŞKANI UYSAL: BAŞÖRTÜSÜ VE AYASOFYA MİLLETİN VİCDANINDA EN ÜST DÜZEYDE YER BULMUŞ DEĞERLERDİR, YAĞMALATMAYIZ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

HİÇBİRİ KABUL EDİLEMEZ

“Ne Sağlar’ın ‘başörtülü hâkim’ değerlendirmesi, ne de Sözcü gazetesinin Ayasofya’nın açılışına felâket demesi kabul edilemez, AKP’ye milleti manipüle etme fırsatı verir. AKP ve şürekâsı istiyor ki, tekrar bu hassas konular üzerinden siyasî rekabet yaşansın.”

SİYASî İKLİMİ ZEHİRLETMEYİZ

“CHP’nin bu konularda milletin müşterekleri ile çatışmama noktasına gelmesinden rahatsızlar. Siyasî iklimi ne AKP/Erdoğan, ne de Sözcü ve Sağlargiller’in zehirlemesine milletin sağduyusu ve sorumluluk sahibi siyasî liderler müsaade etmeyecek.”

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Başörtüsü de, Ayasofya da ortak değerimiz kullandırmayız

DP Genel Başkanı Uysal, “Ne Eski Bakan Fikri Sağlar’ın ‘başörtülü hâkim’ değerlendirmesi, ne de Sözcü Gazetesi’nin Ayasofya Camii’nin açılışını felâket/gözyaşı olarak nitelemesi kabul edilebilir değildir” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Uysal, Erdoğan’ın CHP’li başörtülü kadınlara ‘vitrin mankeni’ ifadesini kullanmasına tepki vererek, “AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın kimi başörtülüleri vitrin mankeni olarak tarif etmesi bile yolun sonuna geldiğinin göstergesi. Anlaşılan Sayın Erdoğan’ın zihninde makbul olan /makbul olmayan başörtülüler diye bir ayrım var. Makbul olmanın tek şartı AKP/Erdoğan’a itaat/sadâkat. Türkiye sancılı bir sürecin sonunda siyasal, toplumsal, kamusal alanda başörtüsü meselesini çok geride bıraktı. Başta AKP ve söyleyecek sözü olmayanlar yeniden siyasal bir rant alanı haline getirmek için şartları zorluyorlar. İstiyorlar ki başta CHP olmak üzere kimi çevreler karşı çıksın. CHP Lideri Sayın Kılıçdaroğlu, sorumluluk duygusu içinde suiistimale alan bırakmayacak şekilde gereken tavrı gösterdi ve cevap verdi zaten. Hala AKP bu havuzdan nafile çabayla su almaya çalışıyor” dedi.

Sağduyulu liderler müsaade etmeyecek

“Ne Eski Bakan Fikri Sağlar’ın ‘başörtülü hâkim’ değerlendirmesi, ne de Sözcü Gazetesi’nin Ayasofya Camii’nin açılışını felâket/gözyaşı olarak nitelemesi kabul edilebilir değildir” diyen Uysal, şu şekilde devam etti: “AKP’ye milleti manipüle etme fırsatı verir. AKP ve şürekası istiyor ki tekrar bu tür milletimizin hassas olduğu konu ve gündem üzerinden siyasi rekabet yaşansın. Şimdi CHP’nin bu konularla ilgili tutumunun geçmişin aksine bugün milletin müşterekleri ile çatışmama noktasında gelmesinden rahatsız oluyorlar. Son söz olarak siyasî iklimi ne AKP/Erdoğan ne de Sözcü Gazetesi ve Fikri Sağlargiller’in zehirlemesine Türk Milleti’nin sağduyusu ve sorumluluk anlayışı ile davranan siyasî liderler müsaade etmeyecektir.”

Gerçek gündemi perdeliyorlar

Başörtüsü tartışmasının suni gündem oluşturma çabası olduğuna dikkat çeken Uysal, “Demokrat Parti olarak milletimizin aslî, can alıcı, can yakıcı işsizlik, yolsuzluk, adaletsizlik gündemini, Türkiye’nin çözdüğü, geride bıraktığı başörtüsü ve Ayasofya meselesi üzerinden AKP’nin perdelemesine asla müsaade etmeyeceğiz. Türk Milleti’nin millî vicdanında başörtüsü de Ayasofya da en üst düzeyde yer bulmuş inanç ve değerlerdir. Ne tarafız ne de karşıyız diyerek bu değerleri süflî birtakım partici ve sorumsuz, çarpık düşünceye sahip olan marjinal zümrelerin siyasî olarak yağmalamasına müsaade yok” ifadelerini kullandı.