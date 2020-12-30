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2 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Bayrakla geldik, mancınıkla atıldık

30 Aralık 2020, Çarşamba 17:00
Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar AKP’den mancınıkla atıldığını söyledi.

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından isim vermeden eleştirilerde bulundu. Bazı kişilerin ‘babaları’ sayesinde kendisine ‘horozluk’ yaptığını söyleyen Bayraktar, mesajında, “Biz ilçe teşkilâtlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekânız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti”nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi !” ifadelerini kullandı.

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  • Hüseyin İlhan

    1.1.2021 12:07:14

    Sn.Bayraktardan bir istirhamımız var.Ayakkabı kutuları,şehirlerdeki mahallelrdeki 1000 metrekarelik kamu arsa ve arazilerine kadar haksızca yandaşa aktarılanların nasıl ve kimin emriyle olduğunu şu an yüksek sesle tüm dünyaya haykırmasını bekliyoruz.Zira 'NE İSTEDİLERDE VERMEDİK,diyenlerin daha daha nicelerine neleri verdiğini görüyoruz.

  • Ozer

    31.12.2020 02:28:08

    Döneminiz( 2013 )de en mert itirafı Siz yaptınız."Dönemin Başbakanının onaylamadığı hiç bir kararı onaylamadım".meal olarak dediniz.Evet Syn Egemen Bağış gibi makara yapabilip elele tutuşmasaydınız.Mancılığa binmez,İstediğiniz yerde Büyükelçi olurdunuz.

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