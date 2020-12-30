Bayrakla geldik, mancınıkla atıldık

Bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa eden eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar AKP’den mancınıkla atıldığını söyledi.

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar sosyal medya hesabından isim vermeden eleştirilerde bulundu. Bazı kişilerin ‘babaları’ sayesinde kendisine ‘horozluk’ yaptığını söyleyen Bayraktar, mesajında, “Biz ilçe teşkilâtlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekânız, eğitiminiz ve Babanız sayesinde Bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise “Parti”nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi !” ifadelerini kullandı.

Okunma Sayısı: 1369

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.