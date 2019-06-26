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26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Binali Yıldırım: Sade milletvekiliyim

26 Haziran 2019, Çarşamba 10:00
23 Haziran’da yinelenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminde rakibi Ekrem İmamoğlu’na karşı kaybeden AKP’li Binali Yıldırım, “Asli işimize milletvekilliğine döndük. Sade milletvekiliyim artık” dedi.

 

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, “Yıldırım: Asıl işimi yapacağım, milletvekili olarak devam” başlığıyla yayımlanan yazısında “Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım seçim sonucu konusunda fazla konuşmak taraftarı değil. TBMM’deki Grup toplantısından çıktıktan sonra bir yandan yürüyüp, sohbet ettik” ifadesini kullandı. Sarıkaya, Yıldırım’ın açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti: “Çevreden gelen, ‘Sen üzülme…’ diye sarılan, ‘Uğraştık ama olmadı…’ diye gönül almaya çalışan bakanlar, milletvekilleri, partililerin gönül alan cümleleri arasında sohbetimizi yaptık. Bir ara, ‘Ne diyorsunuz gelen bu tepkilere?’ dedim, bir şey söylemek istedi, ama hafif gülümseyerek başını iki yana sallayıp sustu. Sonuca ilişkin olarak da sadece ‘Sonuç alındı… Nasip artık, söyleyecek bir şey yok, sonuç ortada’ demekle yetindi.”

Etiketler: binali yıldırım
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